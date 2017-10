Programma amateurvoetbal zaterdag

Het programma van vandaag in het amateurvoetbal

VOETBAL - In het noordelijk amateurvoetbal staat dit weekend speelronde 3 op het programma. En in die speelronde staan er een paar aardige affiches op het programma. Wat te denken van het duel van vanmiddag in de 2e klasse J, die tussen DZOH en Drenthina.

Die wedstrijd, DZOH - Drenthina, wordt vanmiddag vanaf 14.25 uur LIVE uitgezonden op www.rtvdrenthe.nl



Ook een interessant duel is die in de 1e klasse E tussen koploper Buitenpost en Noordscheschut, dat na twee wedstrijden slechts één punt pakte.



In de 3e klasse D speelt ZZVV uit Zuidwolde thuis tegen Fit Boys uit Beilen en in de 4e klasse E ontvangt het nog ongeslagen Borger het eveneens ongeslagen Tiendeveen.



De meeste goals verwachten we in de 5e klasse E bij de wedstrijd Veendam 1894 - SC Angelslo. De club uit Emmen heeft in twee duels al 13 goals gemaakt, terwijl de thuisclub er al tien heeft geincasseerd.



Hieronder het complete programma in het amateurvoetbal van vanmiddag:



hoofdklasse B

Ajax - AZSV

Apeldoorn CSV - HZVV

DFS Opheusden - NSC Nijkerk

Excelsior '31 - Berkum

SC Genemuiden - SDC Putten

Sparta Nijkerk - Huizen

Staphorst - Eemdijk

Zuidvogels - Urk



1e klasse E

Be Quick Dokkum - d'Olde Veste '54

Buitenpost - Noordscheschut

Gorecht - Blauw Wit '34

Groningen - Drachtster Boys

PKC '83 - Balk

Winsum - VEV '67

Zeerobben - Oranje Nassau



2e klasse J

DESZ - Nieuwleusen

DZOH - Drenthina

FC Klazienaveen - Gramsbergen

FC Meppel - Omlandia

NEC Delfzijl - Bedum

De Weide - Groen Geel

Zuidhorn - Pelikaan S



3e klasse C

Glimmen - Boerakker

Aduard 2000 - HFC '15

Be Quick 1887 - Mamio

SC Loppersum - ONR

Niekerk - The Knickerbockers

Noordwolde - DVC Appingedam

Onstwedder Boys - SC Stadspark



3e klasse D

Hoogeveen - SCN

LTC - SVN '69

Lutten - BSVV

OZC Ommen - Hollandscheveld

SCD '83 - Hardenberg '85

TONEGO - FDS

ZZVV - Fit Boys



4e klasse A

Creil - SVM Marknesse

Delfstrahuizen - Nagele

SVBS '77 - Vitesse '63

Tollebeek - Heeg

VENO - FC Wolvega

VHK - Sleat



4e klasse C

ODV - VIOD Driesum

Oostergo - ASC '75

Opende - Veenhuizen

Rottevalle - Friese Boys

RWF - Harkema Opeinde

De Sweach - Haulerwijk



4e klasse E

Achilles 1894 - Lycurgus

Amicitia VMC - Elim

Borger - Tiendeveen

SVBO - CSVC

Sweel - HS '88

FC Zuidlaren - NWVV



5e klasse A

Blokzijl - IJVC

Boornbergum '80 - Bakhuizen

Ens - Heerenveen

Hielpen - MSC

Sneek Wit Zwart - HJSC

Woudsend - Espel



5e klasse E

Damacota - SETA

Mussel - WVV

NKVV - Wildervank

Veendam 1894 - SC Angelslo

VEV - Nieuw Balinge

VVAK - Erica '86