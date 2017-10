Programma 3e divisie: ACV ontvangt medekoploper

ACV speelt vanmiddag tegen medekoploper VVOG

VOETBAL - In de derde divisie speelt het Asser ACV vanmiddag op eigen veld tegen VVOG en die ploeg is met 14 punten uit zes wedstrijden medekoploper. Ook Spakenburg staat op 14 punten en heeft een iets beter doelsaldo dan de ploeg uit Harderwijk.

Geschreven door Niels Dijkhuizen

VVOG incasseerde in de eerste zes wedstrijden slechts één tegentreffer, terwijl de Assenaren al 15 keer moesten vissen.



Laatste twee duels gewonnen

In het verleden speelde ACV vele, vaak boeiende, duels tegen VVOG. De laatste keer dat beide teams elkaar troffen was in het seizoen 2015/’16. Thuis won ACV met 2-1 en ook in Harderwijk ging de Asser ploeg er met de volle buit vandoor (0-1).



Thuis ongeslagen

De ploeg van Fred de Boer verloor thuis nog niet en is er alles aan gelegen om die ongeslagen thuisstatus vast te houden, want het gat met de gevarenzone is maar vier punten.



Samenvatting in Onze Club

Het duel op sportpark Catawiki begint om 14.30 uur. Een samenvatting van ACV - VVOG is zondagavond te zien in Onze Club op TV Drenthe.



Het complete programma in de 3e divisie vandaag:



Spakenburg - Jong FC Groningen

Magreb'90 - Jong FC Twente

ASWH - Jong FC Volendam

ODIN'59 - Quick Boys

Harkemase Boys - Capelle

Jong Almere City FC - DOVO

DVS'33 - Scheveningen

ONS Sneek - Spijkenisse

ACV - VVOG