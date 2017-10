Lukkiens rookgordijn basis voor zege FC Emmen

VOETBAL - Het was een merkwaardig tafereeltje afgelopen donderdag na de training van FC Emmen. Hoofdtrainer Dick Lukkien die direct na de sessie richting Dirk van der Kaap snelde om de FC Emmen-watcher, die al richting de parkeerplaats wandelde, te vertellen dat de opstelling nog verre van zeker was.

Eindelijk weer zege FC Emmen: 2-0 tegen Cambuur

Ook de overige verslaggevers kregen later bij het perspraatje van de oefenmeester te horen dat hij, gezien de vele pijntjes bij zijn spelers, de opstelling nog niet prijs kon geven.Gisteravond, kort na de 2-0 zege op Cambuur, kwam het hoge woord eruit. "Het was toch wel een beetje een rookgordijn richting Cambuur", aldus Lukkien lachend. "Maar ik moest wel een slag om de arm houden... maar tijdens het interview met jou was ik er wel uit hoor."Lukkien had echter niet zoveel zin om Cambuur-trainer Marinus Dijkhuizen wijzer te maken. "Omdat ik overal las dat hij de namen ook nog niet kon of wilde geven."Achteraf had Lukkien daarmee al de eerste slag gewonnen, want het had er alle schijn van dat Dijkhuizen zijn elftal had aangepast aan het team waarmee Emmen vorige week speelde tegen De Graafschap. Dijkhuizen koos namelijk niet voor Barto als spits in een driemansvoorhoede, maar voor Van Kippersluis en Kallon in een tweespitsensysteem."Ik heb een vermoeden dat zij dachten dat we achterin met Lima en Veldmate zouden starten en dat er dus op snelheid iets te halen zou zijn", aldus Lukkien.Volgens Lukkien was de zege het gevolg van de prestatie van het collectief. "We hebben de slag over het hele veld gewonnen. Cambuur is eigenlijk geen moment in hun kracht gekomen. We hebben echt samen gestreden voor het resultaat en dat stemt mij zeer tevreden."