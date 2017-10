Mackayschool Meppel in spanning: wordt Geke Koopmans Leraar van het Jaar?

MEPPEL - Het is vanmiddag hoe dan ook feest bij de De Mackayschool in Meppel. Geke Koopmans uit Staphorst is genomineerd voor Leraar van het Jaar 2017 en hoort vanmiddag of ze de prijs heeft bemachtigd.

"We gaan bij terugkomst natuurlijk een feestje vieren", zegt Koopmans tegen RTV Oost Koopmans is genomineerd in de categorie speciaal onderwijs. "Het komt er vandaag op aan. Alle genomineerden gaan vanmiddag aan tafel in Amersfoort, waar vragen aan ons worden gesteld." Daaruit zal blijken wie de winnaars in de verschillende categorieën worden.Koopmans kijkt uit naar de prijs. "Als je wint ben je een jaar lang ambassadeur van de doelgroep. Ik wil mij sterk maken voor speciaal onderwijs", aldus Koopmans.De genomineerde lerares heeft een duidelijk doel. "Ik wil graag de ontwikkelingen van de afgelopen vijftien jaar op de kaart zetten. Er is zo'n grote ontwikkeling geweest. In het speciaal onderwijs hebben we een gedegen systeem ontwikkelt. Op gewone scholen komen steeds meer kinderen met een rugzakje, waardoor er ook weer andere kinderen bij ons komen. We zijn op een heel andere manier te werk gegaan dan vijftien jaar geleden."