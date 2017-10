Slachtoffer dodelijk ongeluk Hoogeveen is man (72) uit Barneveld

HOOGEVEEN - Het slachtoffer van het ongeluk dat gistermiddag op de A28 bij Hoogeveen om het leven kwam, is een 72-jarige man uit Barneveld.

"De motorrijder verloor door onbekende oorzaak de macht over het stuur, waarna een aanrijding volgde met een 55-jarige automobilist uit Drachten", laat de politie weten. Het slachtoffer is ter plekke overleden.Het is niet bekend hoe de automobilist eraan toe is. De politie doet nog onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk.