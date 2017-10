Dost wel in definitieve Oranje-selectie voor duel met Wit-Rusland

VOETBAL - Oud-FC-Emmen-spits Bas Dost kan vanavond mogelijk toch uitkomen voor het Nederlands elftal tegen Wit-Rusland. Bondscoach Dick Advocaat heeft de spits opgenomen in zijn definitieve selectie van 23 spelers die hij gisteren voor 24.00 uur bij de FIFA moest inleveren.

Dost viel gisteren op de training van Oranje nog uit met een knieblessure, nadat hij woensdag al afhaakte met klachten aan een voet. Bij de KNVB wil niemand bevestigen dat Dost inderdaad inzetbaar is. Het zou ook kunnen dat zijn knieklachten vrijdagavond niet zo ernstig waren dat er al een streep door zijn naam kon.Een snel herstel voor Dost zou een meevaller voor Advocaat zijn. De bondscoach heeft plannen met de lange spits van Sporting Portugal als hij in de tweede helft doelpunten nodig heeft tegen Wit-Rusland. Hij wil hem dan als extra aanvaller naast Vincent Janssen in de ploeg brengen.Dost lijkt de enige spelers in de huidige selectie van Oranje die een rol van pinchhitter goed kan vervullen. Jürgen Locadia en eventueel Ryan Babel spelen ook regelmatig in het centrum van de aanval maar vullen hun positie anders in dan Dost.Het Nederlands elftal moet vanaf 20.45 uur tegen Wit-Rusland op zoek naar doelpunten omdat de ploeg in twee duels drie punten en zes doelpunten moet inlopen op Zweden, dat vanavond al vanaf 18.00 uur tegen Luxemburg uitkomt. Oranje en Zweden ontmoeten elkaar dinsdagavond in de ArenA.