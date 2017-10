Roel Boomstra is wereldtitel alweer kwijt

Boomstra is zijn titel weer kwijt (foto: RTV Drenthe)

DAMMEN - Zowel oud-Emmenaar Roel Boomstra als Wouter Sipma uit Hijken hebben in Estland niet de finale van het WK dammen gehaald.

Geschreven door Karin Mulder

Namens Nederland wisten Martijn van IJzerdoorn, Wouter Wolff en Alexander Baljakin wél door te dringen tot de laatste twaalf.



'In de afwerking kwam ik tekort'

Op Facebook laat Boomstra weten: "Voor mij zit het WK 2017 er teleurstellend genoeg al weer op. Daar waar de eerste vier van de poule naar de finale doorstromen, eindigde ik net op de vijfde plaats. Eigenlijk waren mijn resultaten heel 2017 niet goed genoeg. Wel liet ik hier bij vlagen prima spel zien, maar in de afwerking kwam ik tekort."



Bijna tachtig deelnemers gingen van start op dit WK. Er werd gespeeld volgens het Zwitsers systeem en daarbij worden de tegenstanders door loting aan elkaar gekoppeld. De overgebleven twaalf dammers in de finale spelen onderling wel een rond toernooi.



Nieuwe wereldkampioen uitdagen

Vorig jaar veroverde Boomstra in Scheveningen de wereldtitel, nadat hij werd uitgedaagd door landgenoot Jan Groenendijk. Als regerend wereldkampioen zal Boomstra op zijn beurt volgend jaar ook z'n opvolger uitdagen voor een tweekamp. Dat is nu de volgende opdracht.