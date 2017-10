Acht woningen in appartementencomplex Assen ontruimd na brand

De brand is onder controle (foto: Persbureau Meter)

Er ontstond brand in een appartementencomplex (foto: Van Oost Media)

ASSEN - Door een brand in een appartementencomplex aan de Overcingellaan in Assen zijn vanmiddag acht appartementen ontruimd.

Een moeder en dochter waren in een appartement aan het klussen, toen zij een deur openden. Daarachter was veel rook.De twee vrouwen sloten de deur snel, maar konden niet voorkomen dat zij rook inademden. Zij zijn door ambulancemedewerkers geholpen.De rook trok deels door het gebouw. De opgeroepen brandweer heeft acht appartementen ontruimd. Later op de middag mochten de bewoners weer terug naar hun woningen.Naar de oorzaak van de brand wordt onderzoek gedaan.