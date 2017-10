Drie verdiepingen in appartementencomplex Assen ontruimd na brand

Er ontstond brand in een appartementencomplex (foto: Van Oost Media) De brand is onder controle (foto: Persbureau Meter)

ASSEN - Aan de Overcingellaan in Assen is vanmiddag brand ontstaan in een appartementencomplex. De brand is inmiddels onder controle.





Drie verdiepingen van het complex zijn ontruimd, laat de politie weten. Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Er zijn voor zover bekend geen gewonden.