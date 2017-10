Koninklijke onderscheiding voor inzet motorsport

Willem Dussel is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau vanwege zijn inzet voor de grasbaan motorsport (foto: archief Maurice Vos)

RODEN - Willem Dussel uit Roden is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De voorzitter van de Grasbaan Motor Bond (GMB) kreeg de onderscheiding vandaag van de burgemeester van Noordenveld, Klaas Smid.

Dussel krijgt de onderscheiding vanwege zijn inzet voor de grasbaan motorsport.



Serviceteam voor de sport

Dussel is vanaf 1977 lid en vanaf 1992 voorzitter van het bestuur van de Grasbaan Motor Bond. In 1992 zijn de activiteiten van de GMB overgenomen door de Koninklijke Nederlandse Motorsport Vereniging (KNMV) en werd hij ook voorzitter van het 'GMB Service Team'.



"Zonder de beschikbaarheid van het serviceteam zouden veel plaatselijke en regionale motorsportevenementen niet kunnen bestaan. Het serviceteam is voornamelijk actief in de provincies Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel", laat de gemeente weten.



Long Track Races

De koninklijke onderscheiding is uitgereikt bij de start van de 'European Veterans Long Track Races', georganiseerd door de Motorsportvereniging Noordenveld.