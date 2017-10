Docente Mackayschool grijpt naast titel Leraar van het Jaar

De Mackayschool in Meppel (foto: Google Streetview)

MEPPEL - De Mackayschool in Meppel levert geen Leraar van het Jaar 2017. Docente Geke Koopmans uit Staphorst was genomineerd, maar viel vanmiddag niet in de prijzen.





Koopmans was genomineerd in de categorie speciaal onderwijs. Christa Rietberg uit Almere ging er met de titel vandoor. Zij mag zich een jaar lang ambassadeur van het speciaal onderwijs noemen.