Lerares Mackayschool grijpt naast titel Leraar van het Jaar

MEPPEL - De Mackayschool in Meppel levert geen Leraar van het Jaar 2017. Docente Geke Koopmans uit Staphorst was genomineerd, maar greep naast de winst.

Koopmans was genomineerd in de categorie speciaal onderwijs. Christa Rietberg uit Almere ging er met de titel vandoor. Zij mag zich een jaar lang ambassadeur van het speciaal onderwijs noemen."Volgens de jury waren we eigenlijk allemaal winnaars, maar er moest iemand winnen", kijkt Koopmans terug.De lerares van de Meppeler school werd geroemd om haar enthousiasme. "Plezier vind ik belangrijk. En dat probeer ik elke dag over te brengen naar mijn leerlingen, om hen zo naar een hoger niveau te brengen. Want topprestaties worden alleen door mensen bereikt die plezier hebben in wat zij doen."