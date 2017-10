ACV in slotfase naar verdiend punt tegen medekoploper

VOETBAL - In de derde divisie heeft ACV de nog ongeslagen medekoploper VVOG in bedwang gehouden. De Assenaren kwamen tweemaal op achterstand, maar sleepten toch een verdiend punt uit het vuur. Daniël Schans scoorde vlak voor tijd de gelijkmaker.

Bij VVOG waren er protesten na die laatste treffer, want Schans zou in buitenspelpositie hebben gescoord. "Dat heb ik niet gezien en ik heb er ook niemand over gehoord in de kleedkamer", aldus ACV-trainer Fred de Boer.De Boer vervolgt: "Ik ben vooral tevreden over het resultaat. We hebben volwassen gespeeld, ondanks dat we achterin de nodige routine misten. We hebben zelfs de meeste en beste kansen gehad en met een beetje geluk hadden we zelfs kunnen winnen."De Assenaren misten Guus de Vries en Jelle Wagenaar vanwege blessures, terwijl Marcel Seip in Engeland een huwelijksfeest had. Daardoor startte De Boer met een verrassende centrale verdediger: Erik Eleveld. Hij moest leiding geven aan een vijfmans-defensie met Thomas Metzemaekers en Haaije Feenstra als rechts- en linksback.ACV gokte op de omschakeling met de technisch vaardige Marco van der Heide en Romano Djababoe in de voorhoede. Die tactiek werkte voor rust prima en eigenlijk had de thuisclub twee keer toe moeten slaan in de vier redelijk grote kansen die het kreeg. Met name Djababoe kreeg kansen op een treffer, maar hij kreeg de bal niet tussen de palen.De doelpunten vielen pas in de tweede helft en de eerste was voor de gasten. Jeffrey Arends brak de ban, maar ACV stelde snel orde op zaken. Marco van der Heide kopte beide ploegen op gelijke hoogte. Invaller Saber Hendriks (hij maakte zijn eerste minuten sinds zijn blessure) en Van der Heide waren daarna dichtbij de 2-1, maar het werd vijf minuten voor tijd 1-2. Guido de Graaf scoorde eigenlijk uit het niets. Een domper dreigde voor ACV, maar in de absolute slotfase bezorgde Daniël Schans, met een intikker, zijn ploeg alsnog een punt.