ACV in slotminuut naast medekoploper

ACV speelt thuis gelijk tegen VVOG (foto: ACV)

VOETBAL - In de derde divisie heeft ACV de nog ongeslagen medekoploper VVOG in bedwang gehouden. De Assenaren kwamen tweemaal op achterstand en vlak voor tijd was Daniël Schans van dichtbij verantwoordelijk voor de verdiende 2-2.

In de zeventigste minuut had Marco van der Heide met een kopbal de eerste achterstand van ACV ongedaan gemaakt. ACV staat met acht punten uit zeven duels op een twaalfde plek en heeft thuis nog niet verloren.



Later meer.....