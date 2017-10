Wordt Jürgen Locadia de vierde Drent in Oranje?

Jürgen Locadia in training voor het duel tegen Wit-Rusland (foto: ANP)

VOETBAL - Wordt de wedstrijd Wit-Rusland - Nederland vanavond het debuut van Jürgen Locadia in Oranje? Bondscoach Dick Advocaat heeft de Emmenaar geselecteerd.

De 23-jarige Locadia kwam in het verleden regelmatig uit voor de jeugdelftallen van het Nederlands elftal. Maar nog nooit speelde hij een wedstrijd in het grote Oranje.



Welke Drenten speelden ooit in Oranje?

Drenthe is niet rijk bedeeld met spelers die ooit uitkwamen voor het Nederlands elftal. De bekendste is Assenaar Peter Hoekstra, die vijf interlands speelde.



Naast Hoekstra kwamen ook Arend Schoemaker uit Diever en Willy Westra van Holthe uit Kloosterveen voor Oranje uit. Schoemaker speelde in 1933 eenmaal voor het nationale team. Van Holthe debuteerde in 1913 voor Oranje. Hij speelde in totaal vier interlands waarin hij een keer scoorde.