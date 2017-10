Reünie voor Libanonveteranen in Smilde

SMILDE - Zestig Libanonveteranen waren vandaag te gast op een reünie bij Het Veteranenhuis in Smilde.

Het is de eerste keer dat zo'n informele reünie, zonder toespraken en poespas, in Noord-Nederland wordt gehouden. De bijeenkomsten zijn volgens voorzitter Martijn Baas belangrijk voor de oud-strijders. "Veteranen zitten soms een beetje in hun eigen wereld en bepaalde zaken zijn makkelijker te bespreken met collega's die hetzelfde meegemaakt hebben."In het Zuiden van Nederland zijn vaker dit soort bijeenkomsten voor Libanonveteranen. Opmerkelijke want de eenheid die naar Libanon ging, was gelegerd in Zuidlaren en later in Assen. Nederland stuurde tussen 1979 en 1985 in totaal 9000 militairen naar Libanon voor de VN-vredesmissie UNIFIL.Tijdens de reünie wordt vooral over die tijd gepraat. "Er komen altijd weer verhalen boven over wat je meegemaakt hebt", zegt veteraan Nico Brinkman die in 1983 werd uitgezonden. "Het is prettig om mensen uit die periode te ontmoeten."Libanonveteraan John Kunstman runde Het Veteranenhuis in Smilde. Na zijn dood lag het werk even stil, maar inmiddels kunnen alle veteranen weer een keer per maand op zaterdag terecht in Smilde om te praten en collega's te ontmoeten."Ik probeer het toch samen met mijn kinderen en het bestuur weer op poten te zetten", vertelt de vrouw van John, Angeniska Kunstma. Volgend jaar wil Het Veteranenhuis opnieuw een Libanon-reünie organiseren.