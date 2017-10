HZVV op miraculeuze wijze naar punt in Apeldoorn

HZVV kwam in de slotminuten tweemaal tot scoren (foto: HZVV)

VOETBAL - Op bezoek bij CSV Apeldoorn keek HZVV na negentig minuten spelen tegen een 2-0 achterstand aan. Dankzij een rake vrije trap van Arjan Akkerman en een goal van Jan Hut, op aangeven van Marlon Luchtenberg, hield de formatie van Gert van Duinen toch nog een punt over aan het duel.

In de jacht op de aansluitingstreffer nam HZVV veel risico en het was doelman Hidde Streutker die de Hoogeveners in die fase in de wedstrijd hield. Assistent-trainer Harold Brunsting: "De doelpunten tegen zorgden voor een mentale tik, maar de wijze waarop we terug zijn gekomen is echt fantastisch."



Promovendus HZVV heeft zeven punten uit zes duels en staat daarmee op een tiende plek in de Hoofdklasse B.