Brandweer controleert huizen Hoogersmilde op brandveiligheid

Brandweerlieden verzamelen zich voor de check (foto: Jeroen Kelderman/RTV Drenthe)

HOOGERSMILDE - Het zag vanmorgen zwart van de brandweermensen bij MFA De Grift in Hoogersmilde. Ongeveer dertig spuitgasten verzamelden zich daar voor een veiligheidscheck.

Geschreven door Jeroen Kelderman

De brandweer gaat op de koffie bij driehonderd huishoudens in Hoogersmilde en directe omgeving. "We willen dat iedereen een brandmelder heeft", zegt Carry Seidel van de brandweer. "Het is hier in Hoogersmilde niet zo dat de brandweer in vier minuten voor je deur staat, dus mensen moeten zich in de eerste minuten zelf redden."



Mensen die dat willen krijgen een gratis veiligheidscheck van hun huis. Aan de hand van 36 vragen wordt door vrijwilligers van de brandweerposten bekeken of het huis veilig is. Zijn er zaken die brandgevaarlijk zijn, kun je snel je huis uit als er brand is en is er een rookmelder. Als er nog geen goed werkende rookmelder in een woning aanwezig is, wordt er gratis een opgehangen.