DZOH en Drenthina bieden geen spektakel

VOETBAL - De Emmer derby tussen DZOH en Drenthina eindigde in een 1-1 gelijkspel. Wie hoopte op een spetterende wedstrijd kwam bedrogen uit, want er viel voor het publiek weinig te genieten.

DZOH begon beter aan de wedstrijd en kreeg de eerste kansen, zonder zelf goed te spelen. Toch was het Drenthina dat voor rust op voorsprong kwam. Roland Koops zette zelf de aanval op en via Kees Plaatje kon de lange spits zelf afronden en ging Drenthina rusten met een 0-1 voorsprong.Aan het begin van de tweede helft kregen de gasten de betere kansen en net op het moment dat iedereen de 0-2 verwachtte, sloeg de thuisclub toe. Gerben Rog kon ongehinderd de 1-1 binnenkoppen.In het vervolg van de wedstrijd viel er voor de beide doelen weinig meer te genieten en eindigde de teleurstellende derby in een gelijkspel.