Minder peren dan ooit bij perenpluk Ruinerwold

Een jongetje plukt de peren in de boom (foto: Petra Wijnsema/RTV Drenthe) Met een speciale perenplukker worden peren hier geplukt (foto: Petra Wijnsema/RTV Drenthe)

RUINERWOLD - Deelnemers aan de jaarlijkse perenpluk in Ruinerwold moesten vandaag niet alleen de regen trotseren, maar ook een fors bedrag neertellen voor de peren.

De oorzaak van de hoge prijzen is een minimale perenopbrengst.



Neem het echtpaar Bijkerk uit Nijeveen. Voor 18 euro kochten ze de peren van boom nummer 102. “We doen voor het eerst mee. Want uit onze eigen boomgaard hebben we dit jaar te weinig peren en de kinderen en kleinkinderen verwachten toch peren van ons,” verklaren de Bijkerks. Ze zijn gewapend met een ladder, een paar emmers en een perenplukker: een lange stok met een haakje en een netje. Het is ze allemaal te doen om de zelf bereide stoofpeertjes met draadjesvlees.



Storm zit organisatie in de weg

Petra Nieuwenhuis van de organisatie heeft het nog nooit meegemaakt dat er zo weinig peren aan de bomen hingen. “We hadden vorst in het voorjaar, waar de oogst onder heeft geleden. Ook is er een storm geweest, waardoor veel peren al van de bomen zijn gevallen. Die peren konden al voor de perenpluk worden opgeraapt,” zegt Nieuwenhuis.



De honderden perenbomen langs de zeven kilometer lange Dokter Larijweg zijn al in 1926 geplant. Idee erachter was om de arme bevolking in de omgeving te voorzien van de nodige vitaminen. Sinds de herindeling worden de peren verkocht door De Karstenhoeve in Ruinerwold.



Veilingmeester Frank Bork schat dat de totale opbrengst dit jaar maar de helft is. Toch is hij tevreden. “Er is een vaste kern die altijd komt,” zegt Bork.