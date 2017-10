Noordscheschut verspeelt zege in slotfase

Noordscheschut geeft winst uit handen (archieffoto RTV Drenthe)

VOETBAL - In de eerste klasse E heeft Noordscheschut een punt overgehouden aan het uitduel tegen koploper Buitenpost. De ploeg van André Mulder had lange tijd een voorsprong, maar verspeelde deze in de slotfase.