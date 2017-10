DOS'46 buigt in tweede helft voor koploper PKC

DOS'46 verliest van PKC (foto: RTV Drenthe/Ger Hensen)

KORFBAL - DOS'46 heeft met een nederlaag een punt gezet achter de eerste helft van de veldkorfbalcompetitie. Op eigen veld ging de nummer twee van de ranglijst onderuit tegen de ongeslagen koploper PKC: 21-27.

DOS'46, dat het moest stellen zonder de geblesseerden Jelmer Jonker en Leander Zwolle, had op een nat sportpark Tussenboerslanden lange tijd een voorsprong. Bij rust was het 15-10 in het voordeel van de Nijeveners, maar halverwege de tweede helft kwam PKC langszij. DOS'46 kwam nog knap weer dichtbij, maar moest de Papendrechters in de slotfase laten gaan. Harjan Visscher, Fenna de Jong, Geertje Hoekstra en Max Malestein kwamen allen viermaal tot scoren.



Voor DOS'46 is het de tweede nederlaag op rij. De roodzwarten sluiten de eerste seizoenshelft af met zes punten uit vijf wedstrijden. Lijstaanvoerder PKC verzamelde vier punten meer. DOS'46 hervat de veldkorfbalcompetitie in het nieuwe jaar op zaterdag 21 april. Het eerste duel in de Korfbal League (zaal) staat over vijf weken op het menu.