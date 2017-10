Vrouwen E&O volstrekt kansloos in Geleen

E&O heeft dit seizoen nog geen reden tot juichen (archieffoto E&O)

HANDBAL - 44-16. Met die cijfers gingen de vrouwen van E&O in hun tweede competitiewedstrijd onderuit tegen V&L. "Vandaag ging helemaal niets goed", zo blikte E&O-coach Frank van der Zanden terug op het duel in het Limburgse Geleen.

E&O kwam in het begin even op voorsprong, maar keek vervolgens al snel tegen een achterstand aan. "In plaats van dat we bleven knokken, gingen de koppies hangen", aldus Van der Zanden. "Met een jong team weet je dat het de ene week goed is en de andere week niks. Dit was niks en hier moeten we van leren."



Blessure

Bij E&O ging Marloes Hoitzing na vijf minuten spelen zwaar door haar enkel. Van der Zanden: "Ik vrees dat we haar een paar weken kwijt zijn." Ellis Baas, die vorige week uitviel met een knieblessure, kon vandaag wel weer meedoen.



Vorige week verloor E&O de eerste competitiewedstrijd ook al met ruime cijfers. Na een goede eerste helft werd het tegen Dalfsen 28-45.