Mannen E&O voorkomen puntverlies in slotminuut

HANDBAL - De mannen van E&O voegen het vijfde en zesde winstpunt toe aan het subtotaal. In eigen huis kroop de eredivisionist uit Emmen tegen laagvlieger Handbal Venlo door het oog van de naald.

Na een vurige start (5-1) van de thuisploeg kwamen de gasten uit Limburg, die in de eerste vier competitiewedstrijden kampten met veel blessureleed, terug. Bij 6-5 waren Fuhler (2) en Trouw verantwoordelijk voor meer lucht bij het keurkorps van Joop Fiege.Na rust (13-10) zakte E&O, door oog in oog met de doelman van de Limburgers te missen, ver weg. HandbaL Venlo greep de leiding en oud-speler van E&O Niek Kuik zorgde met een heerlijk onderhands schot voor de 15-17.In het laatste kwartier knokten de groen-witten zich terug in het duel. De nuttige Molenbroek prikte de aansluitingstreffer binnen, terwijl de ingevallen doelman Tom Grouwe zich twee maal wist te onderscheiden. De 19-19 van René Jaspers werd met luid gejuich ontvangen in de matige gevulde hal in Emmen.In de slotfase hielden beide eredivisionisten elkaar lang in evenwicht. Drie minuten voor tijd bracht cirkelloper Emiel Wehkamp de Emmenaren weer aan de goede kant van de score (24-23), waarna Handbal Venlo - via plaaggeest Kuik - een beslissende penalty op de lat mikte.Topschutter bij E&O werd Sander Visser met zes doelpunten. Volgend weekend gaan Fiege en zijn mannen op bezoek bij Lions 2. Door de winstpartij vindt E&O aansluiting bij de top.