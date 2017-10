Dost en Locadia hebben wonder nodig

Foto: ANP/Koen van Weel

VOETBAL - Bas Dost en Jurgen Locadia kunnen deelname aan het WK voetbal, volgend jaar in Rusland, zo goed als op hun buik schrijven. Het Nederlands voetbalelftal won weliswaar met 1-3 van Wit-Rusland, maar zag concurrent Zweden met maar liefst 8-0 winnen van Luxemburg. In de komende ontmoeting met Zweden moet Oranje met zeven doelpunten verschil winnen om nog naar het eindtoernooi af te mogen reizen.

Bas Dost, de oud-spits van FC Emmen, kwam in Borisov tien minuten na rust als pinchhitter in het veld voor Tonny Vilhena. Met de aanvaller van Sporting Portugal in het veld was Arjen Robben vanaf de penaltystip verantwoordelijk voor de 1-2 en in de blessuretijd zorgde Memphis Depay voor de 1-3. In de eerste helft had Davy Pröpper op een 0-1 voorsprong gebracht. PSV-spits Jurgen Locadia uit Emmen kwam niet in actie.



Oranje speelt komende dinsdagavond tegen Zweden.