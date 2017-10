Red Giants recht rug in Groningen

Red Giants boekt tweede zege op rij (archieffoto RTV Drenthe)

BASKETBAL - Red Giants keek op bezoek bij Groene Uilen al snel tegen een 13-2 achterstand aan en tot halverwege het tweede kwart leek niets te lukken. Toen schakelden de Meppelers over op zoneverdediging en plots kwamen ze in de wedstrijd. Resultaat, een 70-76 overwinning.

Halverwege leidde Groene Uilen nog met 43-36, maar in de tweede helft gingen de Meppelers door waar ze gebleven waren. De thuisploeg werd onder druk gezet en in de fast break kwam Red Giants goed tot scoren. Tien minuten voor tijd bedroeg de voorsprong van de gasten al tien punten, waarna de thuisploeg niet meer langszij kon komen. Jur Schröder liet 21 punten aantekenen.



Red Giants was de competitie begonnen met forse nederlagen tegen Lokomotief en Grasshoppers. Vorige week werd tegen Harlemlakers de eerste - ruime - overwinning in de promotiedivisie geboekt.