Jeugdbrandweer Hoogeveen Nederlands kampioen

Jeugdbrandweer Hoogeveen is kampioen van Nederland (foto: Van Oost Media)

HOOGEVEEN - De Jeugdbrandweer Hoogeveen is Nederlands kampioen geworden in de klasse Junioren.

In Nieuwerkerk aan de IJssel versloegen de jonge spuitgasten onder meer Hoogezand-Sappemeer en Enkhuizen, die als tweede en derde eindigden. Voor Hoogeveen is het niet de eerste titel. Drie jaar geleden waren zij ook al de beste van Nederland.Vanavond werden de kampioenen in Hoogeveen met zwaailichten en sirenes binnengehaald.