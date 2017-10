Nuis imponeert met baanrecord

Kjeld Nuis is al vroeg in vorm (archieffoto RTV Drenthe)

SCHAATSEN - Kjeld Nuis heeft bij een testwedstrijd in Inzell laten zien in vorm te zijn. De Emmenaar noteerde 1.08,24 op de 1000 meter. Daarmee verbeterde hij zijn eigen baanrecord en was hij in een direct gevecht veel te sterk voor zijn Russische rivaal Pavel Koelizjnikov.

"Laat ze maar komen", zo blikte Nuis voor de camera van de NOS al met een schuin oog vooruit op de Olympische Spelen, die in februari plaatsvinden in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang.