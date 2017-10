Hardleerse drankrijder twee keer aangehouden

ASSEN - Een 53-jarige man uit Dalfsen is afgelopen nacht twee keer aangehouden in Assen voor rijden onder invloed van alcohol.

De man werd in eerste instantie vanwege rijden onder invloed op de Balkenweg aangehouden door de politie. Hij werd overgebracht naar het politiebureau, waar zijn rijbewijs werd ingenomen.



Tweede aanhouding

Nadat de man was vrijgelaten stapte hij in zijn auto, die voor het politiebureau was neergezet. Hij reed vervolgens het Kanaal op. "Dit werd door ons gezien, dus werd de man op de kruising het Kanaal met de Jan Fabriciusstraat voor de tweede keer aangehouden voor, opnieuw, rijden onder invloed en voor overtreding van zijn rijverbod", aldus de politie.



De man zit momenteel vast op het bureau. "Meneer heeft nu zoveel overtredingen/misdrijven begaan, dat hij ingesloten wordt in het cellencomplex", laat de politie weten.