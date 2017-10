Drentse burgemeesters verdeeld over gekozen burgemeesterschap

ASSEN - Het nieuwe kabinet maakt volgens de Volkskrant de weg vrij voor de gekozen burgemeester. VVD, CDA, D66 en ChristenUnie staan achter de grondwetswijziging die dat mogelijk maakt. Hoe de burgemeestersverkiezing gaat verlopen, gaat het kabinet nog uitwerken.

Maar het overgrote deel van de Nederlandse burgemeesters ziet niets in een gekozen burgemeesterschap, zo bleek deze week uit een enquête van Nieuwsuur onder 237 burgemeesters. In Drenthe gaven drie burgemeesters dit weekend hun mening.Burgemeester Marcel Thijsen van Tynaarlo ziet een gekozen burgemeester wel zitten: "Ik ben voor, omdat ik vind dat wij onze eigen inwoners moeten vertrouwen dat ze de goede mensen kiezen. Dat is de basis van de democratie. Ik vind dat het systeem vernieuwend moet worden. Het systeem valt uit elkaar. Politieke partijen hebben steeds minder leden en zijn steeds minder representatief. We kunnen een aantal inwoners van gemeenten nauwelijks meer bereiken.""Daarnaast weet niemand hoe de selectieprocedure gaat. Ook de hele geheimhouding er omheen: er ontstaat een mystieke sfeer, terecht of onterecht. Openbaar bestuur moet transparant zijn. Ik vind dat het stelsel toe is aan een verdere democratisering en aan meer vertrouwen naar onze inwoners toe", zegt Thijsen in het Radio Drenthe-programma Cassata.Rikus Jager, burgemeester van de gemeente Westerveld, is het niet eens met Thijsen. "Als je kijkt naar de procedure van de benoemde burgemeester, denk ik wel dat-ie open is. Ik vind het democratisch genoeg, in die zin, dat de burgemeester uiteindelijk gekozen wordt uit de mensen die hebben gesolliciteerd. Dat zijn er soms veel, soms weinig. De mensen die dan kiezen, zijn mensen die gekozen zijn door de bevolking. De definitieve keuze wordt dan vastgesteld door de gemeenteraad en dat is al democratisch.""Sinds 2007 is er door de ministerraad niet afgeweken van het advies van de gemeenteraden. De gemeenteraad heeft in die zin dus een 100 procent-stempel op welke burgemeester er wel of niet wordt benoemd", aldus Jager.Ook Marco Out, burgemeester van Assen, heeft zich via Facebook uitgesproken tegen de rechtstreeks gekozen burgemeester. "Ik ben tegen de rechtstreeks gekozen burgemeester omdat de verbindende positie onder druk komt te staan. De ambtstermijn zou beginnen nadat tijdens de verkiezingsstrijd verschillen zijn uitvergroot. De eerste werkdag begint met een grote groep kiezers die liever iemand anders had gewild. Het is niet hun burgemeester, het is die van de anderen. De burgemeester moet van iedereen zijn. In het hart van de lokale democratie. Waar hij ruimte biedt aan minderheden en hun opvattingen en gedragingen."Volgens Out leiden verkiezingen tot gemiddeld minder competente burgemeesters. "Er wordt namelijk niet langer in de beste vijver gevist. En vanwege het gebrek aan vertrouwelijkheid zullen capabele sollicitanten afhaken."