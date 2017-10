Ondernemend: 25 miljoen komkommers uit Erica

Inge de Vries in het kassencomplex (foto: RTV Drenthe/Robbert Oosting)

ERICA - Ooit begon het in de jaren zestig met twaalf percelen, beschikbaar gesteld door de gemeente, maar inmiddels is de glastuinbouwsector in Zuidoost-Drenthe uitgegroeid tot een bloeiende markt.

Geschreven door Robbert Oosting

Zo ook bij familiebedrijf Drenthe Growers van familie De Vries. In het kassencomplex worden 25 miljoen komkommers per jaar verbouwd.



"Het groeit soms niet, soms heel hard. De markt waarin wij zitten is heel grillig, dus elke dag zijn er nieuwe prijzen, nieuwe ontwikkelingen. Alles met elkaar maakt het gewoon heel spannend", vertelt Inge de Vries. Ze is begin dertig en teelt komkommers.



De enige Drent

Dwars door het tuinbouwgebied in Erica loopt de Tuinderslaan, waar het voor de familie De Vries jaren geleden begon. "In deze straat zijn twaalf huisjes gebouwd door de gemeente en daarvan mocht mijn opa er eentje pachten", vertelt Inge de Vries trots.



De huisjes waren bedoeld voor mensen uit het Westland die de tuinbouwsector in Erica op gang moesten helpen, maar na flink aandringen kreeg opa De Vries het toch voor elkaar en pachtte een van de twaalf huisjes. Als enige Drent. Inmiddels behoren negen van de twaalf huisjes nu tot de familie.



Duurzaamheid

"In de tuinbouw proberen we zo duurzaam mogelijk te ondernemen. Dit betekent onder andere dat we onze eigen stroom op wekken", vertelt De Vries.



Ook wordt er in de kas gebruik gemaakt van een waterpomp om de planten te bewateren met gezuiverd grondwater en wordt plantenafval gecomposteerd, waar ook energie bij vrijkomt. Dat wordt gebruikt in de kas. "We doen ook aan biologische bestrijding", zegt De Vries. Door de hoge kwaliteitseisen van de supermarkten mogen de komkommers niet zomaar met vergif worden behandeld.



Opvolging

De derde generatie De Vries zit nu op het bedrijf, maar de vierde bestaat inmiddels ook al. "Als een echt familiebedrijf willen we graag continuïteit en dat betekent dat we hopen dat het ooit overgenomen wordt", vertelt De Vries, doelend op haar zoon die in de kas speelt met zijn loopfiets. "We stimuleren het nooit, maar als ze het echt willen dan zou dat natuurlijk fantastisch zijn."