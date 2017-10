'Sommige mensen denken dat je na een orgaantransplantatie achter de geraniums kunt gaat zitten'

Het Dutch Dutch Transplant Cyling Team foto: RTV Drenthe

RODEN - Het Dutch Transplant Cyling Team rijdt vandaag de wielerwedstrijd Kop over Kop in Roden. Het team hoopt op deze manier meer aandacht te krijgen voor orgaandonatie en mensen te laten ziet dat je nog heel goed kan sporten na een transplantatie.

"Veel mensen denken dat je na een orgaantransplantatie achter de geraniums kunt gaan zitten. Een transplantatie kan levensreddend zijn en zoals je aan ons kan zien: je kunt gewoon goed aan sport doen", aldus fietser Bas van den Hoven.



De vereniging blijkt nog relatief onbekend in Drenthe, daarom doet verenigingslid Frank Kuipers een oproepje: "Er is nog niemand in Drenthe lid van onze vereniging. Als je in Drenthe woont en je wil werken aan je gezondheid na je transplantatie: wij bieden die mogelijkheid."



De Red Bull Kop over Kop race is een wedstrijd die in teams van vijf personen wordt gereden. De Koploper rijdt de hele rit van 100 kilometer. De andere teamleden sluiten los van elkaar aan op centrale punten in de provincie.



Het transplantatieteam hoopt in ieder geval bij de beste 40 teams te eindigen.