SVBO met man minder langs Rolder Boys

Rolder Boys tegen SVBO (foto RTV Drenthe/René Posthua)

VOETBAL - SVBO heeft de eerste zege dit seizoen te pakken. In Rolde was de ploeg van trainer Rolf Veneboer met 1-2 te sterk voor de plaatselijke Boys. De gasten speelden een uur met een man minder na een rode kaart voor Tom Jeuring

Beide ploegen begonnen de wedstrijd puntloos, alleen had Rolder Boys twee wedstrijden verloren, terwijl de wedstrijd van SVBO vorige week werd afgelast. In de beginfase viel er voor het publiek weinig te genieten. Rolder Boys kreeg in de eerste twintig minuten weliswaar vijf corners, maar echt gevaarlijk werd de ploeg van trainer Jan Korte niet.



SVBO kreeg pas na twintig minuten een aantal mogelijkheden, maar afstandsschoten van Roy Jagt en Davy Wessels werden door Rolder Boys doelman Robin Geertsma prima gepareerd.



Rood

In de 33ste minuut moesten de gasten het met een man minder doen, na een tweede gele kaart voor Tom Jeuring. Op de beslissing van scheidsrechter Migchelbrink viel niets af te dingen. Zoals vaker ging de ploeg met een man minder beter spelen en zag SVBO een treffer wegens buitenspel worden afgekeurd. Gescoord werd er voor rust niet.



In de tweede helft hoefde het publiek maar twee minuten op de openingstreffer te wachten. Uit de zevende corner voor SVBO kopte Robin Heine de bal van dichtbij binnen.



Treffers

Rolder Boys ging op zoek naar de gelijkmaker, kreeg een paar goede kansen, maar gaf ook veel ruimte weg. SVBO profiteerde hier echter niet van. Met nog twintig minuten te spelen, kwam Rolder Boys langszij. Janko Dekker bleef rustig voor het doel van SVBO. Lang kon de thuisclub niet van de 1-1 genieten, want amper vier minuten later bracht invaller Dani Wittendorp de gasten weer op voorsprong (1-2).



In de slotfase speelde Rolder Boys alles of niets, het werd uiteindelijk niets.