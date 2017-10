Achilles 1894 raakt koppositie kwijt na eerste verlies

Achilles 1894 doet slechte zaken (foto: Achilles 1894)

VOETBAL - Achilles 1894 heeft de eerste nederlaag van het seizoen geslikt in de Hoofdklasse A. Op bezoek bij RKAVV werd in de zesde speelronde met 2-1 verloren.

Door het verlies in Leidschendam raakt Achilles 1894 de koppositie kwijt. SJC profiteerde optimaal van de Drentse zeperd door ruim te zegevieren bij nummer laatst Heerenveen: 1-5. SJS heeft nu drie punten voorsprong op Achilles 1894. Silvolde, dat thuis ook al met 5-1 won van Achilles 29, is in punten gelijk gekomen met de Assenaren.



Tegentreffers na rust

Achilles 1894 liet zich tegen RKAVV in de eerste tien minuten na rust twee keer onaangenaam verrassen. Remco Overdevest nam al vroeg in de tweede helft de openinstreffer voor zijn rekening. Oalid Faik verdubbelde de marge van de thuisploeg in de 54ste minuut.



Via een benutte strafschop van Matthijs Hensens kwam Achilles 1894 een kwartier voor het einde nog terug in de wedstrijd, maar een puntje zat er niet meer in. RKAVV stijgt door de verrassende zege naar de vierde plaats.