Commandant bataljon Assen: 'We moeten ons nu richten op de toekomst'

Op kamp Castor in Mali neemt luitenant-kolonel Gert Strick (links) het commando over van luitenant-kolonel Ron Sensen. (archieffoto: Defensie)

ASSEN - Het vertrouwen dat militairen in Assen hebben in Defensie heeft een knauw gehad door de uitkomsten van het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.

Geschreven door Jeroen Kelderman

Luitenant-kolonel Gert Strick, de baas van het Asser bataljon, wil hard aan de slag om het vertrouwen te herstellen: "Ik denk dat deze traumatische ervaring ons in de toekomst weer de goede kant op stuurt."



Ongeluk

Op 6 juli 2016 komen de militairen Henry Hoving (29) uit Winschoten en Kevin Roggeveld (24) uit Groningen om het leven in Mali, nadat een mortiergranaat te vroeg explodeerde. Een derde militair raakte zwaar gewond.



Vernietigend oordeel

De Onderzoeksraad voor Veiligheid deed onderzoek naar het incident en kwam met een vernietigend oordeel. De granaat die te vroeg ontplofte maakte deel uit van een partij van duizenden granaten die niet veilig waren. Defensie wist dat, maar toch werden de explosieven in Mali gebruikt.



De onderzoeksraad komt ook tot de conclusie dat de medische hulpverlening in Mali niet op orde was. De zwaargewonde militair zou in eerste instantie niet de goede hulp hebben gekregen in een Togolees veldhospitaal.



Het rapport leidde vorige week tot het aftreden van minister Jeanine Hennis van Defensie en de Commandant der Strijdkrachten Tom Middendorp.



'Alles moet kloppen'

"Ik ben zelf net een aantal weken terug uit Mali", zegt commandant Gert Strick, die een aantal maanden in Mali op uitzending was. "De munitie en de spullen die we hebben voor de missie dat moet kloppen." De geneeskundige hulp is volgens Strick op orde in Mali, "maar die munitie dat was buiten onze invloedssfeer."



Een militair op missie kan niet zien of er iets mis is met de munitie. "Er staan cijfers op, die de logistieke afdeling kan opzoeken", vertelt de commandant. Of de munitie veilig is, is volgens hem een kwestie van vertrouwen. Defensie heeft afdelingen die de kwaliteit in de gaten houden, maar bij de granaten die in Mali gebruikt werden ging dat mis.



Toekomst

Het vertrouwen binnen het bataljon herstellen is volgens luitenant-kolonel Strick een kwestie van naar de toekomst kijken: "We richten ons op het werk dat op ons afkomt." De baas van het Asser bataljon hoopt dat het nieuwe kabinet extra geld vrijmaakt voor Defensie en dat de militaire organisatie leert van de fouten die gemaakt zijn.



De militairen van het bataljon in Assen worden, zoals het nu lijkt, volgen jaar uitgezonden naar Mali en Noord-Irak. "We zijn in afwachting wat de politieke besluitvorming ons gaat brengen", aldus Strick.



Handelsmerk

Een van de verwijten uit het rapport van de onderzoeksraad is dat militairen te vaak ja zeggen als het gaat om opdrachten. "Die can-do-mentaliteit wordt als iets negatiefs neergezet", vindt de commandant, "terwijl dat juist ons handelsmerk is."



"We moeten natuurlijk wel binnen de marges blijven als het gaat om verantwoordelijkheid en veiligheid. Die lijn is heel dun. We moeten er met z'n allen voor waken en elkaar erop aanspreken, zodat we ervoor zorgen dat er ook nee gezegd kan worden."