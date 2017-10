Jannes na megaconcert: Ik heb eigenlijk niets meer te wensen

Jannes in Gelredome

ARNHEM - "Zoveel duizenden mensen die meezingen, dat was echt fantastisch." Zanger Jannes uit Noordscheschut kan zijn geluk niet op.

Hij vierde gisteravond met ruim 20.000 fans zijn 15-jarig jubileum als zanger in een uitverkocht GelreDome. "D'r komt zoveel adrenaline vrij als je daar staat", vertelt de zanger. Vijf jaar geleden stond hij in een uitverkocht Ahoy' in Rotterdam en nu dus in Arnhem.



"Ik heb eigenlijk niets meer te wensen. In de toekomst wil ik misschien nog een theatertoer of een concerttoer doen voor de mensen." Jannes is zijn fans enorm dankbaar voor hun steun. "Ik voel mij zo'n blij mens nu."