Andere Oranje geeft Nederlands elftal goede voorbeeld

VOETBAL - Het Nederlands elftal moet dinsdag tegen Zweden met zeven goals verschil winnen om de play-offs voor het WK te bereiken. Nieuw Buinen heeft de mannen van Dick Advocaat alvast het goede voorbeeld gegeven door GRC uit Groningen met 9-1 te kloppen.

Voor het Andere Oranje was Koen Hateboer met drie doelpunten de meest trefzekere speler. De aanvaller scoorde vlak voor rust en deed na de pauze nog twee keer een duit in het zakje. Met de zeer royale zege neemt Nieuw Buinen revanche voor de 2-1 nederlaag bij GAVC uit de vorige speelronde. Door de tweede driepunter van het seizoen stijgt de ploeg van trainer Herman Scherpen in de 1e klasse F naar de derde plaats.Alcides liet dit seizoen na twee overwinningen voor het eerst punten liggen. De topper tegen WVV eindigde in een gelijkspel. Frank Fokke hielp de Meppelers vlak voor tijd aan de uiteindelijke 3-3. Op basis van een beter doelsaldo moet nummer twee Alcides de club uit Winschoten voorrang verlenen op de ranglijst.Ook na drie duels is Hoogeveen nog ongeslagen in de 1e klasse F. Op het veld van LAC Frisia werd het 0-1. Marco Hartman kroonde zich na ruim een halfuur spelen tot matchwinner. Hoogeveen bezet dankzij de overwinning de vijfde plaats.Het Drentse onderonsje tussen Emmen en FC Assen eindigde in 2-3. Voor de bezoekers betekende het de eerste competitiezege van het seizoen.