Dwingeloo voorlopig Westervelds beste

VOETBAL - Op sportpark Meerkamp nam Havelte het thuis op tegen Dwingeloo, één van de spaarzame derby's in de derde klasse D. Na een ruststand van 0-1 wonnen de gasten uiteindelijk met 0-3.

Vanaf de eerste minuut was Dwingeloo de bovenliggende partij. De ploeg van Friso Bakker oogde fris en kreeg verschillende kansen. Met name Robert Mulder en Sander Nijstad waren een aantal keren dichtbij een treffer. Doelman Mark Bolding van Havelte voorkwam echter met prachtige reddingen een vroege tegengoal.Tot vijf minuten voor rust leek de ploeg van Henk van Klinken ongeschonden de tweede helft te halen. Een goede versnelling van René Wiltinge vormde echter de opmaat voor de 0-1. Zijn goede voorzet werd daarna door Robert Mulder met een rake kopbal op waarde geschat.Waar Havelte na rust vooral de ruimtes kleiner probeerde te maken, daar zocht Dwingeloo naar een tweede treffer. De gasten hadden zich namelijk in de eerste twee wedstrijden geen goede dienst bewezen door prima spel niet te belonen met punten. Dit deed Dwingeloo vanmiddag wel. Binnen een kwartier in de tweede helft bracht invaller Bart Barelds zijn ploeg op een comfortabele 0-2.Het bleek de mokerslag die Havelte niet meer te boven kwam. Er volgden vele kansen voor Dwingeloo, waarvan er slechts één nog benut werd. Tien minuten voor tijd prikte Fabian Bosker voor een leeg doel de eindstand naar 0-3.De held van de dag was ondanks drie tegengoals toch Mark Bolding. De doelman van Havelte behoedde zijn ploeg met verschillende knappe reddingen voor een blamage.(de samenvatting)