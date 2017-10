SamenLoop voor Hoop Zweeloo brengt 53.000 euro op

AALDEN - Bij de SamenLoop voor Hoop Zweeloo is dit weekend ruim 53.000 euro ingezameld.

SamenLoop voor Hoop is een 24-uurs wandelestafette waarmee geld wordt opgehaald voor kankeronderzoek. Tijdens het evenement draait het ook om zieke naasten een hart onder de riem te steken.Het evenement wordt het hele jaar door georganiseerd op verschillende plaatsen in Nederland. Vorig weekend werd in Elim een bedrag van 72.000 euro ingezameld.