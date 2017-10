Onthutsend zwak MSC verliest weer

VOETBAL - In de hoofdklasse A leed MSC opnieuw een nederlaag. Na de 7-0 oorwassing van vorige week bij Leonidas werd vanmiddag op eigen veld verloren van De Bataven. De formatie uit Gendt won met 2-0.

Door de nederlaag is de formatie uit Meppel gezakt naar de 13e plaats, met 7 punten uit zes duels."We begonnen goed en misschien ging het in die fase wel te gemakkelijk, want wat we daarna deden is voor mij onbegrijpelijk. Ik herkende mijn eigen ploeg niet meer. We leden continu simpel balverlies, waardoor we De Bataven de overwinning in de schoot wierpen. We wilden revanche nemen, maar dat is overduidelijk niet gelukt", aldus trainer Berry Zandink.MSC begon inderdaad nog goed aan het duel en via centrumspits Juryan Jamal Zandvliet kreeg de thuisclub ook de eerste kans, maar het schot van de aanvaller belandde op de lat. Zandvliet, die twee weken geleden direct rood kreeg tegen DHC, is eigenlijk voor vijf duels geschorst maar ging tegen die straf in beroep en was er daardoor vanmiddag gewoon bij.Na die goede start zakte MSC heel ver weg. Het tempo werd lager en lager, er werd veel te veel balverlies geleden en in de eigen zestien werd er niet ingegrepen. De Bataven profiteerde dankbaar van dat geklungel en scoorde via Rob Aarntzen en Emile Lieuwen de 0-1 en 0-2.In de tweede helft probeerde Zandink om het tij nog te keren, maar ondanks drie wissels en een aanvallender systeem met een extra spits werd MSC nauwelijks gevaarlijk. Vlak voor tijd was Zandvliet nog wel één keer dichtbij een treffer, maar de inzet ging net naast.(de samenvatting)