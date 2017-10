Namen gesneuvelde militairen Mali bijgeschreven op plaquette

De plechtigheid bij de Gedachteniskapel (foto: Omroep Gelderland)

BENEDEN-LEEUWEN - De namen van de in Mali gesneuvelde militairen Henry Hoving en Kevin Roggeveld zijn vandaag bijgeschreven in de Gedachteniskapel bij het Ereveld in Beneden-Leeuwen.





De twee militairen kwamen om het leven door een ongeluk met een ondeugdelijke mortiergranaat. Een vernietigend rapport over het ongeluk leidde tot het aftreden van minister van Defensie Janine Hennis.



De plechtigheid was op verzoek van de nabestaanden besloten, meldt Omroep Gelderland. In en rond de kapel is elke tweede zondag van oktober de jaarlijkse herdenking van omgekomen stoottroepers. Op de plaquette staan nu de namen van 378 omgekomen militairen.