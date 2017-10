Agent schiet verdachte neer in Ees

De politie schoot op de verdachte (foto: persbureau Meter)

EES - Een agent heeft vanavond geschoten op een verdachte aan de Odoornerstraat in Ees.

De politie kwam in actie na een melding dat iemand met een borrel op in een auto reed. Tijdens een gesprek met de bestuurder en de daarop volgende aanhouding escaleerde de boel.



Nadat de agent eerst zijn pepperspray gebruikte, zag hij zich alsnog genoodzaakt om ook zijn vuurwapen te gebruiken. Hij loste een schot, waarbij de verdachte gewond raakte. De man verkeert niet in levensgevaar en is naar het ziekenhuis gebracht.



De politie doet onderzoek naar het incident aan de Odoornerstraat.