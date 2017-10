Grote brand in landbouwloods 1e Exloërmond

Vlammen slaan uit het dak van de loods (foto: Van Oost Media) De brandweer laat het vuur gecontroleerd uitbranden (foto: Van Oost Media) De gastank bij het brandende pand (foto: Van Oost Media)

1e Exloërmond - Een grote uitslaande brand heeft vannacht een landbouwloods verwoest in 1e Exloërmond.

Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Drenthe moet het gebouw als verloren worden beschouwd. De brandweer laat het vuur gecontroleerd uitbranden.



Explosies

In de loods waren op het moment dat de brand uitbrak geen mensen meer aanwezig. Omwonenden belden de brandweer toen ze vlammen zagen en explosies hoorden. De knallen werden vermoedelijk veroorzaakt door gasflessen in het gebouw.



Een grote gastank die voor het pand staat is door de brandweer gekoeld, om te voorkomen dat deze zou ontploffen. Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio staan in het gebouw allerlei landbouwvoertuigen.



De brandweerkorpsen uit Stadskanaal, Borger en 2e Exloërmond zijn waarschijnlijk nog een tijd bezig met nablussen.