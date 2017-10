Statenlid Peter Zwiers: Piratenzenders zijn cultureel erfgoed

ASSEN - Piratenmuziek verdient de status van cultureel erfgoed. Daar maakt PvdA-Statenlid Peter Zwiers zich hard voor in een column.

"De piratencultuur is een sociaal gebeuren voor jong en oud. Het spreekt veel mensen aan, zeker in het oosten en noorden van het land. Het gaat dan vooral om het platteland", zegt Peter Zwiers.Op de lijst van immaterieel erfgoed van UNESCO staan sociale gewoonten, voorstellingen, tradities en rituelen die gemeenschappen erkennen als cultureel erfgoed. Volgens Zwiers past de piratenmuziek hier prima tussen: "Het is een bepalende cultuur in onze omgeving. Ook de streektaal speelt een belangrijke rol".Er kleeft volgens Zwiers vaak nog een negatief imago aan de piratenmuziek. "Ik denk dat heel veel mensen niet weten wat het inhoudt. Het verbindt jong en oud en dat zien veel mensen niet. Ook in Den Haag dringt het langzaam door dat het toch wel een belangrijke cultuur is. Ik ga de komende tijd op pad om aan mijn politieke collega's te laten zien wat piratenmuziek inhoudt."Zwiers luistert overigens zelf niet naar piratenmuziek. "Nee, maar ik ken wel veel mensen die er naar luisteren. Ik ben zelf meer van de Nederlandse dj's."Lees hier de column van Peter Zwiers.