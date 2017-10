Inbraak bij bedrijf in Zuidlaren

De inbreker brak een raam open (foto: Pixabay)

ZUIDLAREN - In een bedrijfspand aan de E in Zuidlaren is afgelopen nacht een inbraak gepleegd.





De inbrekers kwamen het pand binnen door een raam open te breken. Het is nog onduidelijk wat zij hebben meegenomen. Er zijn geen aanhoudingen verricht.