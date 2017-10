Muzieklijst Harry's Blues zondag 8 oktober 2017

Susan Santos is een jonge Spaanse gitariste en zangeres. Blues is haar passie. Samen met een drummer en bassist weet ze haar muziek overtuigend over het voetlicht te brengen. De linkshandige gitariste weet waar Abraham de mosterd haalt. En dat is Chicago en de Mississippi Delta. Ze maakte vier albums waarvan vooral de laatste, Skin & Bones, grote indruk maakte. Eind deze maand staat ze op het podium van ’t Keerpunt in Spijkerboor.