Stelling: Piratenmuziek verdient een plek op de lijst van cultureel erfgoed

ASSEN - Het bloemencorso in Eelde, de Drentse boermaken, schaapsherders en het Sinterklaasfeest. Ze staan allemaal op de lijst van immaterieel cultureel erfgoed in Nederland. Piratenmuziek hoort ook op de lijst thuis, aldus PvdA-Statenlid Peter Zwiers.

"De piratencultuur is een sociaal gebeuren voor jong en oud. Het spreekt veel mensen aan, zeker in het oosten en noorden van het land. Het gaat dan vooral om het platteland", zegt Peter Zwiers.In Drenthe zijn ook piratenzenders actief, met een brede achterban. Wat vindt u? Hoort piratenmuziek echt bij de Nederlandse cultuur en verdient het een plek op de lijst van cultureel erfgoed? Of gaat u dat te ver?Kijk hier voor de volledige lijst van immaterieel erfgoed.