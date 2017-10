Vliegveld Eelde mag met drones vliegen

EELDE - De eerste stap is gezet. Groningen Airport Eelde krijgt toestemming om als enige luchthaven in Nederland en nu nog Europa met drones te gaan vliegen. Dat heeft het Ministerie van Infrastructuur en Milieu besloten.

Doel is om de mogelijkheden te onderzoeken en te kijken hoe er regels gemaakt kunnen worden rondom het gebruik van drones. De verwachting is dat drones in de toekomst voor veel zaken worden ingezet. In de landbouw bijvoorbeeld en bij de inspecties van vliegtuigen. Maar ook bij het transport van medicijnen en pakketten.De verwachting is dat de eerste vluchten maart volgend jaar worden gemaakt. Ook het ministerie, inspectie en luchtverkeersleiding Nederland kijken mee. Eelde moet een kenniscentrum worden waar bijvoorbeeld ook opleidingen worden gegeven.