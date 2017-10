Vacature: RTV Drenthe zoekt een bureauredacteur

RTV Drenthe zoekt een bureauredacteur

RTV DRENTHE is als betrouwbare en onafhankelijke informatiebron dé spil in de Drentse samenleving. RTV Drenthe heeft een sterke marktpositie in de provincie Drenthe. We houden ons publiek op de hoogte van nieuws, sport en evenementen. Dat doen we in de eerste plaats online via onze site, de app, Twitter en Facebook, maar natuurlijk ook op radio en tv





Bureauredacteur (m/v)

voor 32 uur per week



die meehelpt de positie en uitstraling van RTV Drenthe online en op radio en tv verder te verbeteren.



RTV Drenthe werkt volgens het principe van online eerst. De bureauredactie vormt het hart van de nieuwsorganisatie. Onze nieuwe collega schrijft en redigeert berichten voor online, radio en tv. Een belangrijk onderdeel van het werk zijn de diensten op de nieuwsdesk: als regisseur van de site bepaal je wat wij online zetten. Daarnaast zijn er diensten op de radio- en tv-uitzendingen samen te stellen en de regie te voeren. Op de productie ben je verantwoordelijk voor de agenda, de productie van items en het aansturen van verslaggevers.



We zoeken een creatieve journalist die altijd op zoek is naar nieuws. Je kent Drenthe en je voelt je thuis in de regionale journalistiek. Als geen ander weet je hoe je met jouw verhalen het publiek aanspreekt. Daarnaast weet je hoe je nieuws via verschillende kanalen kunt wegzetten.



Het salaris en de arbeidsvoorwaarden worden vastgesteld conform de omroep CAO.



Meer informatie over deze leuke en uitdagende functie wordt graag verstrekt door Marieke Rosier, tel.nr. 0592-338080.



Wanneer je werkt op HBO-niveau, journalistieke ervaring hebt, handig bent met fotobewerking en editing, en online-zijn voor jou vanzelfsprekend is, nodigen wij je van harte uit te solliciteren:



Mail voor 22 oktober a.s. je motivatie en CV



