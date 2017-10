Man leent pinpas uit voor internetoplichting

Voorwaardelijke straf voor oplichting (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - Een 31-jarige man uit Assen is door de politierechter veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van vier weken voor medeplichtigheid aan oplichting.

Eind december 2015 gaf de man zijn pinpas en pincode af aan personen die op Marktplaats goederen aanboden. Voor het inleveren van zijn pinpas kreeg de man 50 euro.



Kopers van de aangeboden goederen stortten het geld op de rekening van de Assenaar, maar de kostbare producten, zoals geluidsapparatuur en computerspellen, werden niet geleverd. Binnen veertien dagen kwam op de rekening van de Assenaar ruim 1400 euro terecht.



Inrichting

Gedupeerde kopers deden aangifte. Al gauw kwam de politie bij de Assenaar uit. Op het moment dat de man gehoord werd, verbleef deze in een gesloten inrichting van GGZ in Beilen.



Afgeven pinpas

Hij verklaarde in geldnood te hebben gezeten. Bij een gokautomaat in een snackbar was hij door vreemden benaderd met de vraag of hij met zijn pinpas extra geld wilde verdienen. Hij zag in eerste instantie geen kwaad in het uitlenen van zijn pinpas. Hij kreeg daar vijftig euro in contanten voor.



Medeplichtig

De Assenaar is volgens de rechter niet schuldig aan witwassen of aan de oplichting zelf, maar wel aan medeplichtigheid daaraan. De man moet ruim 1400 euro betalen aan vijf gedupeerden.